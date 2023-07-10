До Польщі прибули перші два бойові південнокорейські літаки
Станом на 10 липня перші бойові літаки FA-50, які закупили у Південній Кореї, прибули до Польщі
Про це інформує міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
"Перші два літаки FA-50 для польської армії вже в Польщі! Замовлені у Південної Кореї легкі бойові літаки, які замінять пострадянську техніку", – написав Блащак.
Очільник польського міністерства оборони наголосив, що південнокорейські літаки посилять можливості військово-повітряних сил.
Довідково. FA-50 - це двомісний надзвуковий навчально-бойовий літак, розроблений південнокорейською компанією аерокосмічної промисловості у співпраці з американською компанією Lockheed Martin. Його озброєння складається з ракет "повітря - повітря" AIM-9 Sidewinder та AIM-120 AMRAAM, ракет "повітря - поверхня" AGM-65 Maverick, бомб з супутниковим наведенням JDAM (Joint Direct Attack Munition) та касетних боєприпасів з корекцією на вітер Corrected Munitions Dispenser.
- Нагадаємо, 27 серпня тогоріч Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд.
- Міністр національної оборони Маріуш Блащак 17 вересня 2022 року затвердив контракт на купівлю південнокорейських літаків-винищувачів FA-50. Згідно з контрактом, Польща придбає у Південної Кореї 48 винищувачів FA-50, з яких перші 12 мають передати польським пілотам у середині 2023 року. Літак буде налаштований відповідно до вимог ВПС та оснащений системою ідентифікації НАТО "свій-чужий".
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