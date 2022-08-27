Польща домовилась з Південною Кореєю про купівлю майже 400 танків та САУ на суму близько $6 млрд
Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю танків, самохідних гаубиць та боєприпасів на суму близько $5,8 млрд
Про це повідомляє TVN24.
Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та голова адміністрації програми оборонних закупівель Південної Кореї Еом Дон Хван підписали контракти на військовій базі у місті Мораг на півночі Польщі.
За угодою з Південною Кореєю Польща закуповує 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд. Угода включає навчання, логістику та боєприпаси.
"Замовлене обладнання є реальним посиленням потенціалу стримування та оборони Польщі", — заявили в Міноборони Польщі.
За словами Блащака, вже цього року 10 танків К2 вирушать у Мораг, а 24 артилерійські гаубиці К9 вирушать до артилерійського полку у Венгожево.
Відзначимо, в уряді Польщі планують серйозно посилити спроможності збройних сил та до 2035 року інвестувати в модернізацію армії 524 млрд злотих (майже 110 млрд євро).
- Як відомо, Польща відправила багато військової техніки до України після вторгнення Росії. Польський уряд прагне замінити частину зброї новими придбаннями, зокрема танками Abrams американського виробництва та технікою з Кореї.
- 25 липня Польща передала ЗСУ партію своїх основних танків PT-91 Twardy. Речник Агентства озброєнь Міністерства оборони Польщі Кшиштоф Платек не уточнив, яку саме кількість. До цього він говорив, що у Польщі виник "дефіцит у понад 200 танків", який планують закрити постачання з Південної Кореї.
- Польща та Південна Корея також планують підписати цього року угоду про закупівлю 12 літаків FA-50, легких навчально-бойових літаків виробництва Korea Aerospace спільно з Lockheed Martin. Всього Польща планує закупити у Кореї ї 48 винищувачів.
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