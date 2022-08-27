Про це повідомляє TVN24.

Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та голова адміністрації програми оборонних закупівель Південної Кореї Еом Дон Хван підписали контракти на військовій базі у місті Мораг на півночі Польщі.

За угодою з Південною Кореєю Польща закуповує 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд. Угода включає навчання, логістику та боєприпаси.

"Замовлене обладнання є реальним посиленням потенціалу стримування та оборони Польщі", — заявили в Міноборони Польщі.

За словами Блащака, вже цього року 10 танків К2 вирушать у Мораг, а 24 артилерійські гаубиці К9 вирушать до артилерійського полку у Венгожево.

Відзначимо, в уряді Польщі планують серйозно посилити спроможності збройних сил та до 2035 року інвестувати в модернізацію армії 524 млрд злотих (майже 110 млрд євро).

Як відомо, Польща відправила багато військової техніки до України після вторгнення Росії. Польський уряд прагне замінити частину зброї новими придбаннями, зокрема танками Abrams американського виробництва та технікою з Кореї.

25 липня Польща передала ЗСУ партію своїх основних танків PT-91 Twardy. Речник Агентства озброєнь Міністерства оборони Польщі Кшиштоф Платек не уточнив, яку саме кількість. До цього він говорив, що у Польщі виник "дефіцит у понад 200 танків", який планують закрити постачання з Південної Кореї.

Польща та Південна Корея також планують підписати цього року угоду про закупівлю 12 літаків FA-50, легких навчально-бойових літаків виробництва Korea Aerospace спільно з Lockheed Martin. Всього Польща планує закупити у Кореї ї 48 винищувачів.

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