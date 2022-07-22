Польща закупить у Південної Кореї 48 винищувачів і 180 танків
Очільник міністерства оборони та віцепрем’єр Польщі Маріуш Блащак анонсував закупівлю країною південнокорейської військової техніки
Про це інформує PAP.
У інтервʼю польським медіа Блащак розповів, що Республіка Польща планує закупити у Південної Кореї 48 винищувачів і 180 танків.
За його словами, мова йтиме про винищувачі FA-50 і танки K2 "Чорна пантера".
Блащак також розповів, що перші танки мають надійти уже в 2022 році, а в подальшому їх планують виробляти на території Польщі.
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