Про це інформує PAP.

У інтервʼю польським медіа Блащак розповів, що Республіка Польща планує закупити у Південної Кореї 48 винищувачів і 180 танків.

За його словами, мова йтиме про винищувачі FA-50 і танки K2 "Чорна пантера".

Блащак також розповів, що перші танки мають надійти уже в 2022 році, а в подальшому їх планують виробляти на території Польщі.

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