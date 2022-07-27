Польща придбає у Південної Кореї сотні танків та гаубиць, щоб частково замінити обладнання, передане Україні
Польща купує у Південної Кореї майже тисячу танків, понад 600 артилерійських систем та десятки винищувачів
Про це повідомило Міністерство оборони Польщі.
"Корея має виклик від свого північного сусіда (Північна Корея - ред.), який також веде агресивну політику, тому наше завдання - оснастити Збройні сили Польщі сучасною технікою. Технікою, яка буде стримувати агресора", - сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Зазначається, що Польща купить у Південної Кореї майже тисячу танків, понад 600 артилерійських систем та десятки винищувачів, щоб частково замінити обладнання, передане Україні.
Польща розраховує, що перші 180 танків надійдуть цього року.
- 25 липня Польща передала ЗСУ партію своїх основних танків PT-91 Twardy. Речник Агентства озброєнь Міністерства оборони Польщі Кшиштоф Платек не уточнив, яку саме кількість. До цього він говорив, що у Польщі виник «дефіцит у понад 200 танків», який планують закрити постачання з Південної Кореї.
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