Про це повідомило Міністерство оборони Польщі.

"Корея має виклик від свого північного сусіда (Північна Корея - ред.), який також веде агресивну політику, тому наше завдання - оснастити Збройні сили Польщі сучасною технікою. Технікою, яка буде стримувати агресора", - сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Зазначається, що Польща купить у Південної Кореї майже тисячу танків, понад 600 артилерійських систем та десятки винищувачів, щоб частково замінити обладнання, передане Україні.

Польща розраховує, що перші 180 танків надійдуть цього року.

25 липня Польща передала ЗСУ партію своїх основних танків PT-91 Twardy. Речник Агентства озброєнь Міністерства оборони Польщі Кшиштоф Платек не уточнив, яку саме кількість. До цього він говорив, що у Польщі виник «дефіцит у понад 200 танків», який планують закрити постачання з Південної Кореї.

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