Про це інформує Yonhap.

Партнерство передбачає співпрацю у сферах боротьби з тероризмом, нерозповсюдження ядерної зброї, новітніх технологій та кіберзахисту. Також сторони домовились проводити регулярні переговори щодо політичних і військових питань, а також сприяти участі Південної Кореї в дискусіях НАТО щодо новітніх технологій і кіберзахисту.

Крім того, буде створено консультативний орган для посилення антитерористичних можливостей Південної Кореї та НАТО, вони братимуть участь у спільних навчаннях.

"Інші сфери партнерства стосуються практичної співпраці з метою забезпечення оперативної сумісності між військовими Південної Кореї і навчаннями під проводом НАТО, співпраці в галузі науки і техніки, реагування на кліматичні зміни у сфері безпеки, участі жінок у забезпеченні міжнародного миру і стабільності, а також громадської дипломатії з метою підвищення обізнаності про партнерство між Південною Кореєю і НАТО", - пише видання.

Юн наголосив, що "у час, коли безпека в Атлантиці та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні не можуть бути розмежовані", важливо підтримувати тісну співпрацю між країнами Індо-Тихоокеанського регіону, такими як Південна Корея, Японія, Австралія і Нова Зеландія, а також НАТО. Своєю чергою Столтенберг назвав Південну Корею "дуже цінним партнером НАТО."

Президент Південної Кореї також підтвердив непохитну підтримку України у війні проти Росії, а генсек НАТО подякував південнокорейському уряду за допомогу українському народу.

Зазначається, що нова Індивідуальна програма партнерства (ITPP) замінить чинну з 2012 року Індивідуальну програму співпраці і партнерства (IPCP).