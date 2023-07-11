НАТО та Південна Корея підписали програму партнерства в 11 сферах
Генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Південної Кореї Юн Сок Йолем у вівторок, 11 липня, підписали програму партнерства в 11 сферах, серед них кіберзахист та боротьба з тероризмом
Про це інформує Yonhap.
Партнерство передбачає співпрацю у сферах боротьби з тероризмом, нерозповсюдження ядерної зброї, новітніх технологій та кіберзахисту. Також сторони домовились проводити регулярні переговори щодо політичних і військових питань, а також сприяти участі Південної Кореї в дискусіях НАТО щодо новітніх технологій і кіберзахисту.
Крім того, буде створено консультативний орган для посилення антитерористичних можливостей Південної Кореї та НАТО, вони братимуть участь у спільних навчаннях.
"Інші сфери партнерства стосуються практичної співпраці з метою забезпечення оперативної сумісності між військовими Південної Кореї і навчаннями під проводом НАТО, співпраці в галузі науки і техніки, реагування на кліматичні зміни у сфері безпеки, участі жінок у забезпеченні міжнародного миру і стабільності, а також громадської дипломатії з метою підвищення обізнаності про партнерство між Південною Кореєю і НАТО", - пише видання.
Юн наголосив, що "у час, коли безпека в Атлантиці та безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні не можуть бути розмежовані", важливо підтримувати тісну співпрацю між країнами Індо-Тихоокеанського регіону, такими як Південна Корея, Японія, Австралія і Нова Зеландія, а також НАТО. Своєю чергою Столтенберг назвав Південну Корею "дуже цінним партнером НАТО."
Президент Південної Кореї також підтвердив непохитну підтримку України у війні проти Росії, а генсек НАТО подякував південнокорейському уряду за допомогу українському народу.
Зазначається, що нова Індивідуальна програма партнерства (ITPP) замінить чинну з 2012 року Індивідуальну програму співпраці і партнерства (IPCP).
- 27 квітня Південна Корея уклала зі США знакову угоду щодо протидії ядерній загрозі КНДР. Вашингтон погодився періодично направляти американські атомні підводні човни до Південної Кореї і залучати Сеул до своїх операцій з ядерного планування.
- 3 травня речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що США відправлять до Південної Кореї атомну субмарину з балістичними ракетами
- Пізніше стало відомо, що з 25 травня до 15 червня США та Південна Корея проводитимуть найбільші в історії спільні бойові навчання.
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