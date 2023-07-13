Південна Корея братиме участь у трастовому фонді НАТО для допомоги Україні

Про це заявив президент Юн Сок Йоль у ході саміту країн НАТО та їхніх партнерів у Вільнюсі, повідомляє Yonhap.

Юн Сок Йоль не уточнив, як військова інформація буде передаватись Альянсу, але президентський чиновник сказав, що він мав на увазі Систему збору та використання інформації на полі бою (BICES), яка допомагає державам-членам ділитися військовою таємницею та визначати наступні кроки на основі інформація.

Сполучені Штати та інші країни-члени НАТО використовують BICES для обміну необхідною інформацією про свої ядерні сили, надаючи орієнтир для Південної Кореї та США, коли вони розробляють систему обміну ядерною інформацією через свою нещодавно створену Ядерну консультативну групу, сказав чиновник.

Очікується, що з НАТО Південна Корея використовуватиме BICES переважно для обміну інформацією про незаконну діяльність, хакерство та злочини в кіберсфері, додав він.

Юн Сок Йоль також зазначив, що Південна Корея 2023 року поставила Києву обладнання для розмінування, машини швидкої допомоги, а також предмети гуманітарного характеру. Південнокорейський лідер обіцяв продовжити підтримку України до закінчення конфлікту.

"Ми також плануємо взяти участь у трастовому фонді НАТО для України для посилення стійкості України", – сказав він.

Допомога Південної Кореї Україні

Під час візиту у США у кінці квітня лідер Південної Кореї заявив, що не виключає можливість військової допомоги Україні, "розглядаючи різні варіанти" підтримки Києва.

17 травня стало відомо, що Україна отримає кредити до $8 млрд на пільгових умовах від Південної Кореї.

У кінці травня Сеул визнав, що веде перемовини про передачу боєприпасів Україні та не підтвердив, що проводив такі поставки раніше.

11 липня стало відомо, що уряд Південної Кореї відправив транспортний літак із вантажем додаткової військової допомоги для України. У переліку допомоги могли увійти предмети нелетального характеру, які президент України просив у на саміті Групи семи у Хіросімі у травні. Йдеться, зокрема, про техніку для розмінування та автомобілі швидкої допомоги.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль підписали програму партнерства в 11 сферах, серед них кіберзахист та боротьба з тероризмом.