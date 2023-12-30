І ті, й інші ухилянти.

Тільки от пересічні українці бояться за своє життя і цей страх є природним.

А от політики не приймають відповідальні рішення, намагаючись знайти крайнього і тим підриваючи сам процес мобілізації, через жадобу до влади. І так поведінка викликає огиду. Це не гідно.

Бажання триматися якомога далі від війни для звичайної людини – це природно. А от чіплятися за крісла і думати про рейтинги коли країна бореться за сам факт свого існування – схоже на збочення.

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Через незвично добру економічну ситуацію як для стану війни, звичайні українці опинились у теплій ванні, не подібній до звичайної ситуації під час війни, яка приносить зубожіння, голод і безробіття, наважитись перейти з яких до війська набагато простіше, ніж покинути комфортне життя мешканця мегаполіса 21 сторіччя, якому навіть світло в цьому році не виключають.

Тепла ванна політиків трошки інша. І бажання лишатися в ній понад усе не викликає розуміння. Викликає трошки інші почуття.

І коли політики, які мають бути лідерами, закликають громадян проявити відповідальність, то менше всього громадяни будуть схильні це робити, коли бачать безвідповідальних політиків.

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І так, під час війни не буває приємних рішень. Не можна уникати рішень поганих. Дуже часто лідер обирає між поганим і дуже поганим рішенням. Тому і ніколи не виграють вибори після такого роду воєн. Не маленьких переможних, за 2-3 тижні, а тих, що тривають роками, і виснажують країну і людей.

Мобілізація не популярна, але потрібна для самого виживання держави. І це рішення мають приймати ті, хто отримав від людей мандат довіри. Ті, хто є лідерами. А не гратися в гарячу картоплю, шукаючи, на кого скинути відповідальність.

А поки що, схоже, що лідерами себе називають одні, а дорослі та відповідальні рішення у цьому інфантильному оточені вимушені приймати зовсім інші. І нам ще пощастило, що у цій кімнаті є дорослі.

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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