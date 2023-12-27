Найцікавішим у цьому стогоні довкола зневажених прав ухилянтів та перетворення України на репресивну державу є те, що всі ці поборники прав ані пари з вуст не проронили про порушення закону та Конституції, яке вчиняють ті, хто уникає обовʼязкового для військовозобовʼязаних громадян обліку.

Поговорити про свободу вибору та демократію нам пропонують ті, хто демонстративно наплював на закон, який вже діє з перших хвилин запровадження в країні воєнного стану.

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Нас втягують у дискусію, чи потрібен цей закон, чи справедливим є посилення покарання за його порушення, ті, хто без покарання, тобто на виключно законослухняності, і не збирався його виконувати.

Смішно.

P.S. Якщо хтось не зрозумів, то мобілізація йде з перших хвилин воєнного стану. І зараз мова не про те, чи потрібна вона. Зараз йдеться про те, як стимулювати громадян до виконання закону, який діє вже два роки.

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Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня

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