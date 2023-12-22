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OPINION

Як держава зруйнувала інфраструктуру мобілізації

Мирослав Гай
22 грудня, 2023 п'ятниця
12:05
Погляд Мирослав Гай

Спочатку накидали сюжетів про одного-двох військкомів-корупціонерів, хай навіть правдиві, і під цей шумок почали звільняти обласних військкомів — усіх

А робота військкома — хоч і військова, але не кожен військовий з нею впорається, бо потрібно знати десятки законів, кодекси, внутрішні накази, сотні нормативних документів, мати комунікацію з органами місцевої влади, правоохоронними органами, контакти з ОК, ОСУВ, Генштабом, знати інфраструктуру ТЦК, знати структуру району та області тощо.

Це робота, яка будується роками, її не вивчиш за місяць і не налаштуєш за рік.

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Той, хто провернув операцію зі звільнення військкомів під час війни, напевно, вже має державний орден РФ. Красунчик, спрацювали професійно.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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