А робота військкома — хоч і військова, але не кожен військовий з нею впорається, бо потрібно знати десятки законів, кодекси, внутрішні накази, сотні нормативних документів, мати комунікацію з органами місцевої влади, правоохоронними органами, контакти з ОК, ОСУВ, Генштабом, знати інфраструктуру ТЦК, знати структуру району та області тощо.

Це робота, яка будується роками, її не вивчиш за місяць і не налаштуєш за рік.

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Той, хто провернув операцію зі звільнення військкомів під час війни, напевно, вже має державний орден РФ. Красунчик, спрацювали професійно.

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Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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