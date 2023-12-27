Проблеми з мобілізацією — це ідеальний шторм
Це така ситуація, яка виникає внаслідок такого складання низки несприятливих чинників, коли їх сумарний негативний ефект істотно зростає
Якщо Зеленський не змінить своє ставлення до мобілізації, не перестане намагатися дистанціюватися від неї й не згадає, що всі питання мобілізації — це компетенції саме Верховного Головнокомандувача, а не когось іншого, то нас можуть чекати "шашлики 2.0", коли русня буде стояти не лише під Києвом і навіть в Києві, а й на кордоні з Польщею. Це може статися через те, що не будуть доукомплектовані особовим складом дієві бригади, не будуть створені нові бригади та резерв, а значить не буде кому стримувати постійно нарощувану армію русні.
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Це не лякалки й не перебільшення, а розуміння процесів. Щобільше, чим довше Зеленський зволікає з прийняттям будь-яких рішень пов'язаних з мобілізацією, чим більше він намагається дистанціюватися від непопулярних рішень, які б'ють по рейтингах та чим частіше він буде перекинути все це виключно на військових, тим більшою буде проблема і тим складніше буде її вирішити.
А поки ми заходимо в "ідеальний шторм". Це така ситуація, яка виникає внаслідок такого складання низки несприятливих чинників, коли їх сумарний негативний ефект істотно зростає. І з цієї ситуації не завжди є добрі виходи. Тому Зеленському треба зробити надзусилля, проеволюціонувати та почати приймати рішення потрібні Україні. А сама собою проблема не вирішиться.
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
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