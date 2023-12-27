Якщо Зеленський не змінить своє ставлення до мобілізації, не перестане намагатися дистанціюватися від неї й не згадає, що всі питання мобілізації — це компетенції саме Верховного Головнокомандувача, а не когось іншого, то нас можуть чекати "шашлики 2.0", коли русня буде стояти не лише під Києвом і навіть в Києві, а й на кордоні з Польщею. Це може статися через те, що не будуть доукомплектовані особовим складом дієві бригади, не будуть створені нові бригади та резерв, а значить не буде кому стримувати постійно нарощувану армію русні.

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Це не лякалки й не перебільшення, а розуміння процесів. Щобільше, чим довше Зеленський зволікає з прийняттям будь-яких рішень пов'язаних з мобілізацією, чим більше він намагається дистанціюватися від непопулярних рішень, які б'ють по рейтингах та чим частіше він буде перекинути все це виключно на військових, тим більшою буде проблема і тим складніше буде її вирішити.

А поки ми заходимо в "ідеальний шторм". Це така ситуація, яка виникає внаслідок такого складання низки несприятливих чинників, коли їх сумарний негативний ефект істотно зростає. І з цієї ситуації не завжди є добрі виходи. Тому Зеленському треба зробити надзусилля, проеволюціонувати та почати приймати рішення потрібні Україні. А сама собою проблема не вирішиться.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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