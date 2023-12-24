Інформаційно-психологічна спеціальна операція, масштабна активізація агентів всередині країни та за кордоном. Максимальне розхитування ситуація в суспільстві. Диверсії у владних колах. Блокування кордонів. Затримка з допомогою через "своїх" людей в політичних колах наших партнерів. Масштабні наступальні дії на фронті та нагнітання істерії щодо неможливості в принципі ворога перемогти.

Це все на фоні невпевнених заяв і дій ключових осіб держави, втоми від двох років повномасштабної війни й психологічної нестабільності.

Читайте також: Героїчні герої думали, що все закінчиться раніше

По-хорошому, влада мала б це чітко проговорювати й грати на випередження. Цей шторм може розхитати корабель, а смертельна хвиля просто його добити. Так працює ідеальний шторм.

Йому можна протидіяти: перше — бути адаптивним і забути про все, що ти планував до того. Все, що ти чуєш і бачиш може бути не тим, чим здається. Думай, навіщо тобі це кажуть. Чому ти це бачиш? До чого тебе підштовхують. Що відбувається насправді?

Кремль думає, що цей ідеальний шторм спрацює. Кожна наступна хвиля може стати хвилею-убивцею. Паніка — це смерть.

Читайте також: Є час війни та час миру. А є час безумства

Keep calm. Вони до цього готувалися. Поки нам розповідали про каву в Ялті. А тепер тих, хто обіцяв квитки до Сімферополя, нудить від того шторму. Нудить просто на капітанському містку. Тут не про президента. І не про Головкома. Під час війни я не критикую огульно військово-політичне керівництво, лише намагаюся десь натякнути.

Джерело

Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.