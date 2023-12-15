Є час війни та час миру. А є час безумства
Безумство, як рак. Воно розповзається, росте, захоплює нові клітини. Організм сприймає ракові клітини як рідні та не сигналізує. Коли сигналізує, стає зазвичай пізно
Світ глобально сприймає безумство війни нормально. І риторика смерті, анексій територій, смертей — сигнал про хворобу всього організму, всього людства.
Війна — колективне психічне захворювання, яке призводить до самогубства. І навіть це самогубство виправдовується розумними меседжами.
Варто починати говорити про іншу перспективу. Бо коли війна як нормальність пропагується скрізь і сприймається як щось безальтернативне, зникає надія. Бо війна не зникне. Її треба лікувати. Вона лише розпочинатиметься як рак.
Мені просто страшно від того, що людям зараз можна продати будь-яку дурню, маячну, будь-яке збочення. І світ це сприйме нормально.
У війні нема перспективи. Вона вбиватиме, допоки не вбʼє все і всіх. Війну не знищити війною. Бо це колективне захворювання. Але світ мовчить про альтернативу.
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Так, це не про пацифізм, ворога треба бити. Але в усіх вухах і мізках — війна. Як те, що не закінчиться в означеному майбутньому. Як те, що розпочинатиметься, а з часом сприйматиметься, як нормальна реальність. А потім можна створити реальність "Гри в кальмара" і змушувати вбивати, щоб вижити.
Не вирішують долі світу солдати. Вирішують ті, хто постачає зброю. Але така реальність певно влаштовує всіх. Є час війни та час миру. А є час безумства. Яке з часом стане нормальністю. Бо переможців у світі ядерної ери просто не буде ніколи. Буде лише глибша прірва і більш спотворена нормальність. На жаль.
Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо
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