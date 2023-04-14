Даємо гроші військовим, не даємо гроші військовим. Порахували не так.

Як почали з передвиборчої кампанії з арифметикою тупити, так і досі продовжуємо. Двієчники не змінюються зазвичай. Тоді 4 тисячі вчителям, зараз військовим не так порахували. Не вистачає грошей, как оказалось...

Трохи буксують розумові процеси. У окремих героїчних героїв, які "рятують" країну.

І пробуксовки буде більше. Бо героїчні герої думали, що все закінчиться раніше. Гнали марафон, тиснули бізнес, віджимали підприємства, вимикали незалежні телеканали. Вони мали встигнути за рік і знову керувати та освоювати мільярди на Велику відбудову незламності.

Бо героїчні герої думали, що все закінчиться раніше. Гнали марафон, тиснули бізнес, віджимали підприємства, вимикали незалежні телеканали. Вони мали встигнути за рік і знову керувати та освоювати мільярди на Велику відбудову незламності

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Але війна триває. Грошей треба багато і не лише чужих, а і своїх. Треба розвивати економіку й утримувати армію. Бачити майбутнє і забути про вибори.

А воно не вдається. Бензину було на кілометр. Як воно далі — розуміння нема. Певно, треба залучати до роботи розумних і німб героїчності трохи пригасити.

Ця війна перейде через всіх. І простих рішень не буде. І чесної розмови не уникнути. Ні з армією, ні з суспільством, ні з бізнесом, ні з пам’яттю загиблих. Незламна незламність героїчної героїчності гумористичного контрнаступу перемогу не наблизить. А наблизить її чесність і робота над помилками. А ще: коли вага війни ляже на плечі всіх. Потроху. Хоча б.

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Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо

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