Ідентифікація загиблих на Азовсталі та повернення бійців додому
У середу, 29 червня, о 10:00 у програмі "Волонтери і війна" Христина Парубій поспілкується про процес обміну тілами та їх ідентифікацію з керівницею Патронатної служби полку "Азов" Оленою Толкачовою
- Про те, як відбувається процес обміну загиблих військовослужбовців та цивільних, котрі були в Азовсталі.
- Скільки людей вже вдалося повернути та як відбувається ідентифікація тіл.
У розмові із керівницею патронатної служби "Азову" Оленою Толкачовою дізнаємося чи є інформація від полонених бійців. "Янголи "Азову" підтримують полк ще з 2014 року, коли почалася російсько-українська війна. Зараз працюють у моргах Київщини з тілами загиблих.
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