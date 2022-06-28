Ідентифікація загиблих на Азовсталі та повернення бійців додому

Про те, як відбувається процес обміну загиблих військовослужбовців та цивільних, котрі були в Азовсталі.

Скільки людей вже вдалося повернути та як відбувається ідентифікація тіл.

У розмові із керівницею патронатної служби "Азову" Оленою Толкачовою дізнаємося чи є інформація від полонених бійців. "Янголи "Азову" підтримують полк ще з 2014 року, коли почалася російсько-українська війна. Зараз працюють у моргах Київщини з тілами загиблих.

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