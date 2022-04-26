Ідуть тяжкі бої на південь від Ізюму, РФ намагається просунутися до Слов'янська і Краматорська, - британська розвідка
Окупанти намагаються оточити добре укріплені позиції ЗСУ на Сході України
Про це повідомило у twitter Міністерство оборони Великобританії з посиланями на власну розвідку.
"Російські сили, імовірно, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на Сході України", – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється про захоплення Кремінної окупантами. На південь від Ізюму тривають важкі бої. Російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ та Краматорськ з півночі та сходу.
У той же час ЗСУ готують оборону Запоріжжя до можливого нападу Росії з півдня.
- На Херсонщині 25 квітня ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами та понад 70 рашистів.
- За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, окупанти намагаються наступати на всій лінії фронту та вирішили йти на Кривий Ріг.
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