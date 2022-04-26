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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти намагаються наступати на всій лінії фронту та вирішили йти на Кривий Ріг. Це дуже дивне рішення, - Арестович

Окупанти намагаються наступати на всій лінії фронту та вирішили йти на Кривий Ріг. Це дуже дивне рішення, - Арестович

26 квітня, 2022 вiвторок
05:43
війна з Росією Олексій Арестович

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович сказав, що російські війська намагаються наступати на всій лінії фронту та вирішили йти на Кривий Ріг Дніпропетровської області з боку тимчасово захопленого Херсона

Таку заяву Арестович зробив в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"У Херсонській області почався цікавий рух... (війська РФ, - ред.) вирішили наступати в бік Кривого Рогу. Подивимося, як у них це вийде. Вони нікуди не просунулися. Але, мабуть, збираються, за деякими ознаками. І тут виникає питання - pourquoi (навіщо, чому, - ред.)", - зауважив він.

Арестович каже, що новий командувач війною в Україні російський генерал армії Олександр Дворніков "хоче наступати скрізь на виконання наказів політичного керівництва - просто взяти і скрізь наступити".

Ймовірними наслідками такої атаки рашистів Арестович вважає, що окупанти "вб'ються об оборону, та й все - і не будуть більше наступати".

"Але, звичайно, це дуже дивне рішення. Це більш дивне рішення, ніж 25-тисячним угрупованням намагатися взяти Краматорськ і Слов'янськ, в тих умовах. І взагалі вони наступають скрізь. А ще в книзі майбутніх командирів вказувався перший принцип - це нерівномірний розподіл сил на лінії фронту... це база, це алфавіт. Російські військові повинні це розуміти, але вони наступають скрізь", - сказав він.

Він також назвав такі спроби наступати по всьому фронту "величезною дурістю" з військової точки зору.

"Вони сильно прискорюють швидкість своєї утилізації та зменшують шанси на успіх в рази. Ось чого точно не треба було робити, так це наступати на Кривий Ріг... Логіка не військова, вона політична", - додав він.

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Росія
Дніпропетровська область
Кривий Ріг
Олексій Арестович
наступ
окупанти
новини України
вторгнення в Україну
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