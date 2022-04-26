На Херсонщині ЗСУ знищили ворожий склад з боєприпасами та понад 70 рашистів, – Генштаб

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбук.



"У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб вбитими). Точна кількість загиблих уточнюється", – йдеться у повідомленні.



Також підрозділи російських військ зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове.



Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях України.



Над Одещиною ворог продовжує робити спроби повітряної розвідки.



На Донеччині і Луганщині за минулу добу ЗСУ відбили шість атак, знищили 4 танки, 5 артилерійських систем, 13 одиниць броньованої техніки, 15 одиниць автомобільної техніки, 2 паливозаправника та 1 зенітну установку.



Росіяни продовжують масований вогонь по заводу "Азовсталь", де розташовуються українські підрозділи та мирні мешканці.



На Південнобузькому напрямку ворог робив поодинокі обстріли по всій лінії зіткнення, проводив розвідку у районі адміністративного кордону Миколаївської області.



Загарбники продовжують частково блокувати Харків, б'ють по позиціям ЗСУ та об'єктам критичної інфраструктури. Загалом на Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ.



Загарбники намагаються проводити наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Там тривають бойові дії.



На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагається наблизитися до лінії бойового зіткнення. Ведуться активні бойові дії з застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Зокрема, бої тривають в Рубіжному, загарбники намагаються захопити Попасну, безуспішно пробують наступати на Авдіївському та Курахівському напрямках.



"На Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка, тривають бої", – вкзав Генштаб.

За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, окупанти намагаються наступати на всій лінії фронту та вирішили йти на Кривий Ріг.