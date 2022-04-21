"Ігри Нескорених". Україна переграла Францію у баскетболі на візках
Збірна України перемогла з рахунком 12:8
Про це у Фейсбук повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Збройні Сили України вітають Національну збірну команду України на Іграх Нескорених 2022, яка із рахунком 12:8 перемогла команду Франції у баскетболі на візках. Це перший міжнародний матч нашої команди і він дуже надихнув вигравати невпинно. Сьогодні у команди ще дві гри, тому вболіваймо за українських Нескорених під час участі в Іграх Нескорених 2022 у Гаазі", - йдеться у повідомленні.
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