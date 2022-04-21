"Ігри Нескорених". Україна переграла Францію у баскетболі на візках

Про це у Фейсбук повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Збройні Сили України вітають Національну збірну команду України на Іграх Нескорених 2022, яка із рахунком 12:8 перемогла команду Франції у баскетболі на візках. Це перший міжнародний матч нашої команди і він дуже надихнув вигравати невпинно. Сьогодні у команди ще дві гри, тому вболіваймо за українських Нескорених під час участі в Іграх Нескорених 2022 у Гаазі", - йдеться у повідомленні.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb