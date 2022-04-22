Ігри нескорених: Україна з 16 медалями завершила виступи на змаганнях

Про це повідомляє Еспресо.TV.



В останній змагальний день Ігор нескорених у Гаазі змагались у двох видах спорту: велоспорті, а також баскетболі на візках. Для України сьогодні нагород не знайшлось.



Збірна України закінчила виступи на Іграх нескорених з 16 нагородами, п'ять з них - золоті.



Трьом спортсменам вдалося закінчити змагання, вигравши дві медалі: Віктор Легкодух здобув золото та срібло у штовханні ядра та веслуванні, а Ігор Галушка медалі взяв у двох видах веслування. На рахунку Андрія Бадарака золото та бронза у плаванні.



Для України це були вже треті Ігри нескорених. У 2017 році в канадському Торонто команда завоювала 14 медалей, а на минулих у Сіднеї – 20.



Спершу Ігри нескорених в Гаазі повинні були пройти у 2020 році, але були перенесені.

17 квітня ветеран Нацгвардії Родіон Сітдіков приніс Україні в штовханні ядра першу золоту нагороду Ігор нескорених.

21 квітня Україна переграла Францію у баскетболі на візках.

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