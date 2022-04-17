"Ігри нескорених": ветеран Нацгвардії Родіон Сітдіков виборов першу золоту медаль для України
Збірна України на "Іграх нескорених" у Гаазі здобула першу золоту медаль
Про це повідомляє офіційна сторінка української команди Invictus Games.
"Україно! Маємо першу медаль на Invictus Games The Hague 2020! Родіон Сітдіков виборов золото у штовханні ядра з результатом 9,46 м", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що у 2015 році після участі у боях на Луганщині у нього діагностували онкозахворювання, але він зміг увійти в ремісію.
- Нагадаємо, на "Іграх нескорених" у Нідерландах Меган Маркл привітала українську команду зі словами "Слава Україні".
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