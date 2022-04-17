"Ігри нескорених": ветеран Нацгвардії Родіон Сітдіков виборов першу золоту медаль для України

Про це повідомляє офіційна сторінка української команди Invictus Games.



"Україно! Маємо першу медаль на Invictus Games The Hague 2020! Родіон Сітдіков виборов золото у штовханні ядра з результатом 9,46 м", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, на "Іграх нескорених" у Нідерландах Меган Маркл привітала українську команду зі словами "Слава Україні".

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Відомо, що у 2015 році після участі у боях на Луганщині у нього діагностували онкозахворювання, але він зміг увійти в ремісію.