На Іграх нескорених у Нідерландах Меган Маркл привітала українську команду зі словами "Слава Україні"
У Нідерландах на Іграх нескорених Меган Маркл привітала українську команду зі словами "Слава Україні", а принц Гаррі назвав захід можливістю для світу краще показати Україну
Про це пише Mirror.
У суботу, 17 квітня, Меган Маркл запросили виступити на сцені. Вона подякувала Нідерландам за можливість провести "Ігри нескорених".
"Для кожної команди, як ми з чоловіком усвідомлюємо, було непросто приїхати сюди, як фізично, так і емоційно. Особливо для збірної України, яку ми всі підтримуємо", - зауважила Меган Маркл, додавши: "Слава Україні!".
Принц Гаррі наголосив, що "Ігри нескорених" дозволять світові "краще показати" Україну.
- "Ігри нескорених" (Invictus Games) - це започатковані принцом Гаррі спортивні змагання для ветеранів, що дістали поранення під час бойових дій. Уперше вони відбулися у 2014 році.
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