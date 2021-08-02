Ігри в Токіо: українець вийшов у фінал Олімпіади-2020 з метання молота

Про це повідомляє Еспресо.TV.



На літній Олімпіаді в Токіо пройшла кваліфікація у метанні молота серед чоловіків. Кваліфікаційний норматив для прямого виходу в фінал склав - 77,50 м.



20-річний Михайло Кохан в першій спробі метнув на 76,82 м, а в другій показав результат 78,36 м - це 5-й показник у кваліфікації



Ще один українець Гліб Піскунов не зумів пройти у фінал. Його краща спроба - 73,84 м.



Фінал Олімпіади-2020 у метанні молота пройде 4 серпня.



Олімпіада-2020



Легка атлетика. Метання молота



Кваліфікація



1. Войцех Новіцкі (Польща) - 79,78 м



2. Руді Вінклер (США) - 78,81 м



3. Ейвінд Хенріксен - (Норвегія) - 78,79 м

...

5. Михайло Кохан (Україна) - 78,36 м



20. Гліб Піскунов (Україна) - 73,84 м

2 серпня українка Алла Черкасова вийшла у півфінал турніру з вільної боротьби на Олімпіаді-2020 у Токіо.