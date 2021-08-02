Ігри в Токіо: українець вийшов у фінал Олімпіади-2020 з метання молота
Український спортсмен Михайло Кохан подолав кваліфікацію у метанні молота на Олімпіаді-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На літній Олімпіаді в Токіо пройшла кваліфікація у метанні молота серед чоловіків. Кваліфікаційний норматив для прямого виходу в фінал склав - 77,50 м.
20-річний Михайло Кохан в першій спробі метнув на 76,82 м, а в другій показав результат 78,36 м - це 5-й показник у кваліфікації
Ще один українець Гліб Піскунов не зумів пройти у фінал. Його краща спроба - 73,84 м.
Фінал Олімпіади-2020 у метанні молота пройде 4 серпня.
Олімпіада-2020
Легка атлетика. Метання молота
Кваліфікація
1. Войцех Новіцкі (Польща) - 79,78 м
2. Руді Вінклер (США) - 78,81 м
3. Ейвінд Хенріксен - (Норвегія) - 78,79 м
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5. Михайло Кохан (Україна) - 78,36 м
20. Гліб Піскунов (Україна) - 73,84 м
- 2 серпня українка Алла Черкасова вийшла у півфінал турніру з вільної боротьби на Олімпіаді-2020 у Токіо.
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