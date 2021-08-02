Олімпіада-2020: українка вийшла в півфінал турніру з вільної боротьби
Українка Алла Черкасова вийшла у півфінал турніру з вільної боротьби на Олімпіаді-2020 у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Черкасова боротиметься за вихід у фінал Олімпіади-2020 з представницею США Тамір Менсою-Сток, яка є чинною чемпіонкою світу в ваговій категорії до 68 кг.
Українка в 1/8 фіналу Алла Черкасова впевнено перемогла Агнешку Вещек з Польщі - 11:0, а у чвертьфіналі була сильнішою за Анну Шель з Німеччини (6:0).
Півфінали стартують сьогодні. Початок приблизно о 12:00.
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Нагадаємо, 1 серпня Михайло Романчук здобув срібну медаль на дистанції 1500 м вільним стилем на Олімпійських іграх у Токіо.
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