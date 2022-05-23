Ігрова платформа Xbox офіційно запуститься в Україні, - Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що сервіс для ігор Microsoft Xbox офіційно запуститься в Україні
Про це він написав у Telegram за підсумками зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом у Давосі.
"Xbox офіційно запуститься в Україні. Нарешті в нас з'являться українські акаунти, а в консолей - українська мова", - зазначив Федоров.
За його словами, уряд співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів РФ.
"Окрім цього, команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії Україні під час відбудови", - написав віцепрем'єр.
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