Ігрова платформа Xbox офіційно запуститься в Україні, - Федоров

Про це він написав у Telegram за підсумками зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом у Давосі.

"Xbox офіційно запуститься в Україні. Нарешті в нас з'являться українські акаунти, а в консолей - українська мова", - зазначив Федоров.

За його словами, уряд співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів РФ.

"Окрім цього, команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії Україні під час відбудови", - написав віцепрем'єр.