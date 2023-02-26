Ілон Маск назвав Революцію Гідності "переворотом", в Офісі президента відреагували
У Офісі президента розкритикували американського мільярдера Ілона Маска за те, що він назвав Революцію Гідності "переворотом"
Ілону Маску відповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у twitter.
Таким чином він відреагував на коментар власника SpaceX про те, що хоча президентські вибори 2010 року в Україні, можливо були не зовсім чесними, проте усунули Віктора Януковича з посади за чотири роки "внаслідок перевороту".
"Ці вибори, можливо, були сумнівними, але немає жодних сумнівів в тому, що переворот дійсно був", - написав Маск.
"Вільні суспільства впливають на держави через діалог та вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база свободи,
Ілон Маск. В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети", - порадив Подоляк.
- 9 лютого компанія Ілона Маска SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню захисниками України супутникового інтернету Starlink для управління дронами.
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