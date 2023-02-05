Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я думаю, що його особистий вклад, його компанії - це більше ніж 100 мільйонів доларів. І це є інвестиції. Він є одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги", - запевнив міністр.

Михайло Федоров ствердив, що між ним та американським бізнесменом й винахідником є тісна комунікація:

"Тільки нещодавно я йому відправляв фото останньої партії Starlink, як їх використовують люди, як живляться оператори, енергетична інфраструктура. І я дуже обережно ставлюся до наших відносин, намагаюся показувати, що ми максимально ефективні партнери".

Міністр цифрової трансформації також звернув увагу, що Україна отримала партії Starlink по нижчій ціні, ніж та, яку встановлено на ринку.