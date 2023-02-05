Ілон Маск - один з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги, - міністр Федоров
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ствердив, що американський мільярдер Ілон Маск є одним із найбільших приватних донорів майбутньої перемоги України
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Я думаю, що його особистий вклад, його компанії - це більше ніж 100 мільйонів доларів. І це є інвестиції. Він є одним з найбільших приватних донорів нашої майбутньої перемоги", - запевнив міністр.
Михайло Федоров ствердив, що між ним та американським бізнесменом й винахідником є тісна комунікація:
"Тільки нещодавно я йому відправляв фото останньої партії Starlink, як їх використовують люди, як живляться оператори, енергетична інфраструктура. І я дуже обережно ставлюся до наших відносин, намагаюся показувати, що ми максимально ефективні партнери".
Міністр цифрової трансформації також звернув увагу, що Україна отримала партії Starlink по нижчій ціні, ніж та, яку встановлено на ринку.
- Нагадаємо, в грудні Україна домовилась з американською компанією Space Exploration Technologies Corp. про постачання понад 10 тис. терміналів супутникового зв'язку Starlink. Так, Михайло Федоров запевнив, що Ілон Маск "швидко реагує на проблеми".
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