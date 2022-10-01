Ілон Маск презентував прототип гуманоїдного робота Оptimus

Про це повідомляє видання The Guardian.

Експериментальний варіант робота, який був розроблений Tesla у лютому, на презентації помахав рукою глядачам.

Також було продемонстровано відео, на якому робот, зокрема, несе коробку, поливає рослини та піднімає металеві прути на виробничій станції компанії.

"Наша мета - зробити корисного гуманоїдного робота якомога швидше", - зазначив керівник Tesla, додавши, що попереду багато роботи з удосконалення робота.

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Повідомляється, що компанія вбачає майбутнє своїх роботів у масовому залученні на заводах, що у перспективі може вплинути на подальший розвиток людства.

За словами Ілона Маска, Optimus буде потужним роботом, компанія планує виробляти їх у великих обсягах - до мільйона одиниць, - а коштуватиме він значно менше, ніж автомобіль Tesla, близько 20 000 доларів.

26 вересня стало відомо, що Starlink відзначив чергове вагоме досягнення — станом на кінець вересня випущено понад 1 мільйон користувацьких терміналів для супутникового інтернету.