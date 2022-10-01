Ілон Маск презентував прототип гуманоїдного робота Оptimus
Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск презентував прототип гуманоїдного робота Оptimus, планується випустити до мільйона одиниць
Про це повідомляє видання The Guardian.
Експериментальний варіант робота, який був розроблений Tesla у лютому, на презентації помахав рукою глядачам.
Також було продемонстровано відео, на якому робот, зокрема, несе коробку, поливає рослини та піднімає металеві прути на виробничій станції компанії.
"Наша мета - зробити корисного гуманоїдного робота якомога швидше", - зазначив керівник Tesla, додавши, що попереду багато роботи з удосконалення робота.
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Повідомляється, що компанія вбачає майбутнє своїх роботів у масовому залученні на заводах, що у перспективі може вплинути на подальший розвиток людства.
За словами Ілона Маска, Optimus буде потужним роботом, компанія планує виробляти їх у великих обсягах - до мільйона одиниць, - а коштуватиме він значно менше, ніж автомобіль Tesla, близько 20 000 доларів.
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