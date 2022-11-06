Ілон Маск запустив у twitter платну підписку за верифікацію акаунтів
Соціальна мережа twitter запровадила преміальну підписку за $8 доларів, яка потрібна для отримання синьої галочки та верифікації облікового запису
Про це повідомляє DW.
Компанія Twitter, яка володіє однойменною соцмережею, з 5 листопада почала запроваджувати опцію преміальної підписки Twitter Blue вартістю $7,99 на місяць. Спочатку вона буде доступна лише користувачам iPhone.
Ця підписка тестувалася з 2021 року і донедавна коштувала $4,99 на місяць. Вона надає доступ до персоніфікації облікового запису, дозволяє використовувати закладки, скасовувати вже опубліковані твіти та бачити менше реклами.
Верифіковані акаунти у twitter отримують синю галочку. Вона дозволяє переконатися, що автор повідомлень – той, за кого він себе видає. Досі доступ до цієї опції політики, відомі журналісти, громадські діячі та організації отримували безплатно.
За словами директорки з розвитку продукту компанії Twitter Істер Кроуфорд, нова версія підписки Twitter Blue поки не активна, проте оновлення вже пропонуються.
"Ми спочатку тестуємо зміни, а не запускаємо їх у режимі реального часу", - пояснила Кроуфорд.
- Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що Ілон Маск завершив процедуру купівлі Twitter. 1 листопада мільярдер розпустив раду директорів Twitter і зміцнив контроль над компанією
- 31 жовтня повідомлялося, що Twitter почне стягувати $20 на місяць за синю галочку верифікації.
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