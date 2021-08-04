Іловайський котел: ще двом російським генералам оголошено підозри
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом генерал-полковникам Збройних Сил РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 та ч. 2 ст. 438 КК України)
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора на сайті.
"Начальник Головного штабу Сухопутних військ – перший заступник Головнокомандувача Сухопутних військ Збройних Сил РФ (з січня 2015 року – заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ) та начальник Центрального комадного пункту Генерального штабу Збройних Сил РФ у серпні 2014 року, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права, нехтуючи людським життям, з метою досягнення своєї мети щодо окупації частини Донецької та Луганської областей України, організували та здійснили віроломне вбивство українських захисників біля м. Іловайськ під час їх виходу з оточення так званим "зеленим коридором", безпечність якого гарантувалася ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що впродовж 2014 – 2015 років, підозрювані, за попередньою змовою з іншими високопосадовцями ЗС РФ, здійснюючи керівництво ввіреними підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань, вели агресивну війну проти України, у результаті чого порушили територіальну цілісність нашої держави.
Вирішується питання щодо оголошення вказаних осіб у розшук.
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