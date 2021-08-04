Іловайський котел: ще двом російським генералам оголошено підозри

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора на сайті.



"Начальник Головного штабу Сухопутних військ – перший заступник Головнокомандувача Сухопутних військ Збройних Сил РФ (з січня 2015 року – заступник начальника Генерального штабу ЗС РФ) та начальник Центрального комадного пункту Генерального штабу Збройних Сил РФ у серпні 2014 року, ігноруючи норми міжнародного гуманітарного права, нехтуючи людським життям, з метою досягнення своєї мети щодо окупації частини Донецької та Луганської областей України, організували та здійснили віроломне вбивство українських захисників біля м. Іловайськ під час їх виходу з оточення так званим "зеленим коридором", безпечність якого гарантувалася ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що впродовж 2014 – 2015 років, підозрювані, за попередньою змовою з іншими високопосадовцями ЗС РФ, здійснюючи керівництво ввіреними підрозділами регулярних військ РФ та незаконних збройних формувань, вели агресивну війну проти України, у результаті чого порушили територіальну цілісність нашої держави.



Вирішується питання щодо оголошення вказаних осіб у розшук.

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