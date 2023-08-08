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ІМІ: в липні зафіксували 11 злочинів проти свободи слова в Україні

8 серпня, 2023 вiвторок
20:51
Війна з Росією преса

Експерти Інституту масової інформації впродовж липня зафіксували 11 злочинів проти свободи слова в Україні. Чотири вчинила Росія проти медіа і журналістів

Дані щомісячного моніторингу Інституту масової інформації "Барометр свободи слова" опублікували на сайті ІМІ.

Серед злочинів проти медіа, які скоїла Росія, – поранення журналістів та юридичний тиск на медійників.

Водночас ІМІ зафіксував ще сім порушень свободи слова, за які відповідальні громадяни України. Йдеться про випадки побиття, погроз, цензури та непрямого тиску на журналістів і медіа.

Ці випадки зафіксували в Рівному, Сумах, Києві, Черкасах, а також на Одещині та Полтавщині. 

У Сумах ІМІ зафіксував два випадки погроз, які стосувалися місцевого видання Цукр. Невідомі погрожували знищенням редакції після публікації матеріалу про життя місцевої ЛГБТ+-спільноти в телеграм-каналі "Суми: Головне". У дописі  телеграм-каналу було вказано фактичну адресу редакції.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.345-1 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо журналіста".

Вдруге цьому ж виданню погрожували вбивством колективу. У дописі в тому ж самому телеграм-каналі невідомі оприлюднили фото співробітників "Цукру" з прізвищами, підписавши його "Вороги народу. Розстрільний список 2024". 

На Одещині в місті Ананьїв невідомі побили головного редактора газети "Вісті Ананьївщини" Володимира Сєдова. Він пов'язує напад з професійною діяльністю, зокрема з розслідуваннями щодо корупції місцевої влади. Внаслідок нападу в журналіста травмовано пальці руки та діагностовано струс мозку. Поліція почала розслідування нападу за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Поранення впродовж липня отримали троє журналістів українських та іноземних ЗМІ

Контузію на фронті отримала журналістка ТСН Юлія Кирієнко в зоні бойових дій на Донеччині, де знімала матеріал про українських захисників. Оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко дістав осколкове поранення 22 липня під час обстрілу міста Дружківка Донецької області російськими касетними боєприпасами. Знімальна група DW потрапила під російський обстріл під час знімання тренувань українських військових на полігоні біля Дружківки.

Також поранення отримав журналіст французької інформаційної агенції AFP Ділан Коллінз. Це сталося 24 липня унаслідок атаки безпілотника поблизу Бахмута Донецької області. Усі журналісти були під час виконання професійної діяльності та робили сюжети про українських військових.

У липні на фронті загинули три медійники, які стали на захист України

Серед загиблих:

  • Костянтин Гнітецький – військовослужбовець та колишній відеограф філії Суспільного в Рівному, загинув 16 липня під час обстрілу позицій російськими військами біля населеного пункту Діброва на Луганщині.
  • Дмитро Рибаков – військовий, журналіст та історик, загинув на Запорізькому напрямку 18 липня. До війни працював редактором і медіаконсультантом у виданнях Chas.News, "Forbes Україна", LB, "Українська правда".
  • Максим Шварцман – військовий, фотокореспондент, відеооператор чернівецького інформаційного агентства “А.С.С.”, загинув на Донеччині 15 липня.

Загалом, за даними ІМІ, внаслідок російської збройної агресії проти України загинули 66 медійників, 10 з них – під час виконання професійної журналістської діяльності.

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