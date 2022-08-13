Індія не створюватиме з РФ альтернативу платіжної системи SWIFT, - ЗМІ
Російські фінансові установи хочуть узгодити систему обміну платіжними повідомленнями з індійською платформою обміну, але індійські банкіри та влада не підтримують цю пропозицію
Про це йдеться в матеріалі The Economic Times.
Зазначається, що росіяни пропонували створити систему, за допомогою якої можна було б розраховуватися як у рублях, так і в рупіях.
"Як тільки банк потрапить під санкції, його офіс у Росії захоче знайти спосіб зв'язку через захищений канал з індійськими банками, де має рахунки vostro. Тому вони вважають, що російська система обміну повідомленнями має бути підключена до SFMS (індійський аналог, який дозволяє внутрішню та міжбанківську передачу повідомлень, - ред.). Електронна пошта не вважається безпечним способом обміну платіжними реквізитами, і жоден банк більше не використовує факс", – розповів виданню високопоставлений банкір.
При цьому середні та дрібні російські банки, які ще не зіткнулися з санкціями та готові відкривати рахунки в Індії, побоюються наслідків санкцій у майбутньому.
"Деякі індійські державні та приватні банки звернулися до РБІ (Резервний банк Індії – Центробанк, – ред.) за відкриттям рахунків в російських банках. Поки неясно, чи хтось отримав дозвіл", – сказав банкір.
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