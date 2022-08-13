Індія не створюватиме з РФ альтернативу платіжної системи SWIFT, - ЗМІ

Про це йдеться в матеріалі The Economic Times.

Зазначається, що росіяни пропонували створити систему, за допомогою якої можна було б розраховуватися як у рублях, так і в рупіях.

"Як тільки банк потрапить під санкції, його офіс у Росії захоче знайти спосіб зв'язку через захищений канал з індійськими банками, де має рахунки vostro. Тому вони вважають, що російська система обміну повідомленнями має бути підключена до SFMS (індійський аналог, який дозволяє внутрішню та міжбанківську передачу повідомлень, - ред.). Електронна пошта не вважається безпечним способом обміну платіжними реквізитами, і жоден банк більше не використовує факс", – розповів виданню високопоставлений банкір.

При цьому середні та дрібні російські банки, які ще не зіткнулися з санкціями та готові відкривати рахунки в Індії, побоюються наслідків санкцій у майбутньому.

"Деякі індійські державні та приватні банки звернулися до РБІ (Резервний банк Індії – Центробанк, – ред.) за відкриттям рахунків в російських банках. Поки неясно, чи хтось отримав дозвіл", – сказав банкір.

29 червня міністр закордонних справ України Кулеба вимагав відключити від SWIFT банк, через який отримують зарплату окупанти.

14 червня російські Сбербанк, Россельхозбанк та "Московський кредитний банк" відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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