Індонезія замість російських Су-35 придбала 12 французьких винищувачів Mirage
Індонезія придбала 12 французьких винищувачів Mirage 2000-5, які раніше перебували на озброєнні Катару, замість 11 російських Су-35, які вони планували купити раніше
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства оборони країни.
У січні Індонезія підписала угоду з Excalibur International, підрозділом чеської оборонної компанії Czechoslovak Group (CSG). Країна отримає дев'ять одномісних і три двомісні літаки. Згідно з сайтом виробника Dassault Aviation, вперше модель була випущена у 1967 році. У міноборони країни відмовилися повідомляти вік літаків.
Літаки будуть доставлені до Індонезії протягом найближчих 24 місяців. Згідно з контрактом, у вартість машин входить трирічне сервісне обслуговування та програма навчання пілотів.
"Індонезії потрібні винищувачі, які можна було б швидко доставити, щоби компенсувати зниження бойової готовності флоту ВПС Індонезії", - заявив представник міністерства оборони Едвін Адріан Суманта.
Країна давно прагне оновити свої ВПС, на озброєнні яких перебувають американські літаки F-16, а також російські Су-27 та Су-30.
Планам із заміни літаків F-5 Tiger на Су-35 завадили санкції США щодо Росії. Раніше Індонезія оголосила про намір купити у Росії 11 літаків Су-35. У лютому країна уклала угоду щодо придбання 42 винищувачів Rafale на суму 8,1 млрд доларів.
- Як повідомляють експерти з військової авіації, країни Азії відмовляються від контрактів по закупівлі військових літаків РФ, які майже весь час стоять у ремонтах. Зокрема йдеться про Малайзію, Індонезію та Єгипет. Китай постійно скаржиться на часті ремонти російських літаків.
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