Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства оборони країни.

У січні Індонезія підписала угоду з Excalibur International, підрозділом чеської оборонної компанії Czechoslovak Group (CSG). Країна отримає дев'ять одномісних і три двомісні літаки. Згідно з сайтом виробника Dassault Aviation, вперше модель була випущена у 1967 році. У міноборони країни відмовилися повідомляти вік літаків.

Літаки будуть доставлені до Індонезії протягом найближчих 24 місяців. Згідно з контрактом, у вартість машин входить трирічне сервісне обслуговування та програма навчання пілотів.

"Індонезії потрібні винищувачі, які можна було б швидко доставити, щоби компенсувати зниження бойової готовності флоту ВПС Індонезії", - заявив представник міністерства оборони Едвін Адріан Суманта.

Країна давно прагне оновити свої ВПС, на озброєнні яких перебувають американські літаки F-16, а також російські Су-27 та Су-30.

Планам із заміни літаків F-5 Tiger на Су-35 завадили санкції США щодо Росії. Раніше Індонезія оголосила про намір купити у Росії 11 літаків Су-35. У лютому країна уклала угоду щодо придбання 42 винищувачів Rafale на суму 8,1 млрд доларів.