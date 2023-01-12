Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ніхто не хоче купувати російські цивільні літаки - це минуле покоління. Росіяни випускають лише один тип цивільного літака, який на 80% складається з іноземних запчастин. Щодо ситуації у російській авіаційній військовій промисловості: росіяни розробили чотири літаки, які пропонують на експорт. Винищувач Су-35 - це остання розробка російського ВПК, але з ним є проблеми. Росіяни поставили у Китай 24 літаки, а Китай бідкається, що вони майже весь час стоять на землі у ремонтах. Малайзія, Індонезія, Єгипет відмовилися від контрактів. Зараз вони хочуть втюхати ці Су-35 Ірану в обмін на "шахеди". Всі, хто хотів купити Су-30 теж відмовилися від закупівель", - зауважив Романенко.

За словами експерта з авіації, у 2022 році росіяни мобілізували усю військову промисловість.

"На літак п’ятого покоління Су-57 у росіян взагалі немає жодного контракту. Всі ці літаки, окрім Су-57, створені на базі винищувача Су-27, які також є у наших Повітряних сил. З непоганого винищувача Су-34 у росіян вийшов поганий бомбардувальник. Росіяни мобілізували усю військову промисловість, і у 2022 році випустили аж 24 літаки при тому, що заводи перейшли на роботу у три зміни", - підкреслив Романенко.

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