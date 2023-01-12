Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Протягом останніх двох діб тривають запеклі бої як навколо н.п. Соледар Донецької області, так і на підступах до н.п. Кремінна Луганської області", - йдеться в огляді британської розвідки.

Зазначається, що з початку січня 2023 року Росія виділила 76-у гвардійську повітряно-десантну дивізію ВДВ (повітряно-десантні війська) на посилення лінії фронту поблизу Кремінна після того, як оцінила цей сектор як дуже вразливий.

У британській розвідці додають, що до листопада 2022 року Росія залучила майже весь розгорнутий склад ВДВ як довгострокові наземні війська вздовж лінії фронту в районі Херсона.

"Нині, передислоковані на Донбас і південь України, командири, ймовірно, намагаються використовувати ВДВ відповідно до їхньої передбачуваної доктринальної ролі як відносно елітних сил швидкого реагування", - повідомляють в Міноборони Британії.

7 січня британська розвідка розповіла, що звільнення міста Кремінна в Луганській області може зруйнувати плани росіян з повної окупації Донеччини.

11 січня речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий заперечив заяви росіян, що Соледар перебуває під контролем РФ.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: бої українських захисників за Бахмут та Соледар на Донеччині свідчать про те, наскільки важливо посилити військову допомогу Україні.

Пообіді того ж дня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у в місті Соледар російські війська намагаються прорвати оборону, тривають важкі бої.

У США станом на вечір середи, 11 січня, не мали підтверджень повідомлень, поширених росіянами, про начебто захоплення українського міста Соледар.

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