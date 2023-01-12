Британська розвідка розповіла про роль російських десантників у боях на підступах до Кремінної
РФ виділила елементи 76-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії повітряно-десантних військ для посилення лінії фронту в районі Кремінної після того, як оцінила цей сектор як дуже вразливий
Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.
"Протягом останніх двох діб тривають запеклі бої як навколо н.п. Соледар Донецької області, так і на підступах до н.п. Кремінна Луганської області", - йдеться в огляді британської розвідки.
Зазначається, що з початку січня 2023 року Росія виділила 76-у гвардійську повітряно-десантну дивізію ВДВ (повітряно-десантні війська) на посилення лінії фронту поблизу Кремінна після того, як оцінила цей сектор як дуже вразливий.
У британській розвідці додають, що до листопада 2022 року Росія залучила майже весь розгорнутий склад ВДВ як довгострокові наземні війська вздовж лінії фронту в районі Херсона.
"Нині, передислоковані на Донбас і південь України, командири, ймовірно, намагаються використовувати ВДВ відповідно до їхньої передбачуваної доктринальної ролі як відносно елітних сил швидкого реагування", - повідомляють в Міноборони Британії.
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- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив: бої українських захисників за Бахмут та Соледар на Донеччині свідчать про те, наскільки важливо посилити військову допомогу Україні.
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