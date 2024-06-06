Трампісти, комуністи, конспірологи: хто з американців вимагає припинити підтримку України. Дослідження Texty.org.ua

За твердженням журналістів, понад половина фігурантів цього списку належить до руху правих сил. Це переважно політики трампівського крила Республіканської партії.

Приблизно кожен восьмий фігурант цієї бази — представник руху лівих сил. Це переважно антивоєнні активісти та партії лівого спрямування.

Решта противників допомоги Україні не асоціюють себе з певними ідеологічними платформами. Це переважно представники медіа та аналітичних центрів, які виступають проти втручання США у справи інших країн.

Синім кольором позначені особи, червоним — організації

Зображення Texty.org.ua



Серед особистостей і організацій, які найбільше гуртують навколо себе активних противників підтримки України:



Дональд Трамп — 45-й президент США , кандидат у президенти США від Республіканської партії на виборах у 2024 році. Попри те, що з початку повномасштабного вторгнення Трамп особисто не висловлювався проти України, він залишається ключовим центром тяжіння для тих, хто послідовно виступає проти підтримки України.



, кандидат у президенти США від Республіканської партії на виборах у 2024 році. Попри те, що з початку повномасштабного вторгнення Трамп особисто не висловлювався проти України, він залишається ключовим центром тяжіння для тих, хто послідовно виступає проти підтримки України. Такер Карлсон — американський телеведучий і політичний оглядач , відомий ультраконсервативними поглядами. Найбільшу популярність здобув як ведучий політичного ток-шоу Tucker Carlson Tonight на Fox News. Активний трампіст, просуває російську пропаганду щодо України. На початку 2024-го взяв інтерв’ю у Владіміра Путіна, у якому російський диктатор дві години розповідав світові вигадану історію про те, чому України не існує.



, відомий ультраконсервативними поглядами. Найбільшу популярність здобув як ведучий політичного ток-шоу Tucker Carlson Tonight на Fox News. Активний трампіст, просуває російську пропаганду щодо України. На початку 2024-го взяв інтерв’ю у Владіміра Путіна, у якому російський диктатор дві години розповідав світові вигадану історію про те, чому України не існує. Codepink — ліва правозахисна група , яка заснована у 2002-му Джоді Еванс і Медеєю Бенджамін для протистояння війні в Іраку. Отримує фінансування від грантових організацій, пов’язаних із Комуністичною партією Китаю (КПК). На словах засуджує дії РФ, але причину війни вбачає в розширенні НАТО. Вважає, що Україна також винна в агресії Росії. Вимагає скасувати санкції проти «простих росіян» і враховувати інтереси РФ.



, яка заснована у 2002-му Джоді Еванс і Медеєю Бенджамін для протистояння війні в Іраку. Отримує фінансування від грантових організацій, пов’язаних із Комуністичною партією Китаю (КПК). На словах засуджує дії РФ, але причину війни вбачає в розширенні НАТО. Вважає, що Україна також винна в агресії Росії. Вимагає скасувати санкції проти «простих росіян» і враховувати інтереси РФ. Russia Today (RT) — державне російське медіа , яке транслює антиукраїнські наративи на міжнародну аудиторію. За даними сайту SimilarWeb, кількість відвідувань сайту в березні 2024-го становила понад 93 млн. З них 8% були користувачами зі США (близько 7,5 млн), а 3% — з Канади. Після того, як RT America закрили, а YouTube-канал RT заблокували, канал "переїхав" на відеохостингову платформу Rumble, що має репутацію прихистку консерваторів і прихильників теорій змови. На RT досі працює багато американських журналістів. Десятки фігурантів дослідження працювали, працюють або є частими гостями ефірів на RT.



, яке транслює антиукраїнські наративи на міжнародну аудиторію. За даними сайту SimilarWeb, кількість відвідувань сайту в березні 2024-го становила понад 93 млн. З них 8% були користувачами зі США (близько 7,5 млн), а 3% — з Канади. Після того, як RT America закрили, а YouTube-канал RT заблокували, канал "переїхав" на відеохостингову платформу Rumble, що має репутацію прихистку консерваторів і прихильників теорій змови. На RT досі працює багато американських журналістів. Десятки фігурантів дослідження працювали, працюють або є частими гостями ефірів на RT. Консервативні аналітичні центри — організації, що адвокатують невтручання США у зовнішню політику. Серед цих центрів найбільшими та найвпливовішими є Інститут відповідального державного управління Квінсі (Quincy Institute for Responsible Statecraft) та Фундація "Спадщина" (Heritage Foundation).



— організації, що адвокатують невтручання США у зовнішню політику. Серед цих центрів найбільшими та найвпливовішими є Інститут відповідального державного управління Квінсі (Quincy Institute for Responsible Statecraft) та Фундація "Спадщина" (Heritage Foundation). Infowars — американський ультраправий сайт, що спеціалізується на поширенні фейкових новин та конспірологічних теорій. Головний редактор цього сайту Алекс Джонс (у 2022-му суд визнав його винним у поширенні дезінформації про вбивство в школі) часто гостює на ефірах у Такера Карлсона, який представляє його як "забороненого пророка" та "носія прихованих істин".

Журналісти зазначають: їхнє дослідження не є вичерпним переліком усіх публічних осіб, які вважають, що Україну потрібно залишити без допомоги. Це лише зріз помітних голосів і поширених тез, які часто співзвучні з тим, що транслює Кремль.