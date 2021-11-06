Інформації для напруження українсько-угорських стосунків стає все більше, - експерт

Про це заявив керівник центру геополітики в Колегіумі Матіяша Корвінуса Аттіла Демко на форумі “"Re:Open Zakarpattia".



Аналітик навів приклад підпалу офісу угорського культурного товариства в Ужгороді як ознаку того, що Росія готова і прагне використовувати не тільки пропаганду, а й насильство. Однією із останніх ілюстрацій того, як використовує Російська Федерація інструмент дезінформації, Аттіла Демко назвав інформаційну кампанію про нібито переміщення угорських військ до кордонів України. Вона поширилась як в українських, так і в угорських ЗМІ на тлі напруження відносин через газовий контракт Угорщини та Росії. Тоді у західній Угорщині дійсно пройшли спільні угорсько-німецькі військові тренування, які відвідав прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Однак жодних заяв щодо України чи Закарпаття у ході навчань не робилось і вони не мали до цього відношення.



"Можна було, звісно, спростувати цю інформацію. Але коли жителі України чи Угорщини вже її побачили, то шкоди репутації вже завдано", - зазначив аналітик. - "Я намагаюсь в угорських ЗМІ поширювати інформацію про те, що відбувається, але не впевнений, що в Україні це теж поставлено на належному рівні. Ми маємо працювати більше, щоб протидіяти розпалюванню національної ворожнечі".



За словами керівника центру геополітики, часто негатив надходить не тільки з Росії. Як приклад він навів діяльність центру "Миротворець", потрапляння до списку якого угорських топ-посадовців за начебто антиукраїнську риторику шкодить взаємовідносинам двох країн.



"До 2014 року Україна сприймалась в Угорщині, як один із найкращих партнерів, зараз ця ситуація змінилась, відчувається напруження. В одному із закладів Мукачева після зауваження я мусив навіть показати угорський паспорт, аби довести, що я угорець і не можу розмовляти українською. Росіяни це питання дуже розумно використовують, щоб підірвати дружбу, налагоджену між нашими народами ще з 1991 року".



За словами Аттіли Демко, потрібно більше говорити про історії успіху в угорсько-українських взаємовідносинах, а не споживати російську пропаганду.



"Коли президент Зеленський привітав угорську спільноту два роки тому, то вся Угорщина аплодувала йому за це. Такі маленькі позитивні нюанси можуть змінити ситуацію на краще", - резюмував він.