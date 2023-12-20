"Інформації має бути більше": Зеленський пообіцяв спростити доступ журналістів на фронт

Про це Зеленський заявив у щоденному вечірньому зверненні.

За словами президента, він обговорив питання доступу журналісті на фронт з прем'єром Денисом Шмигалем та міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Дуже важливе питання комунікації щодо війни, нашої оборони, загалом фронту. Доступ на фронт журналістів. Зміни підготовлені – інформації про фронт має бути більше. Вдячний усім, хто розуміє важливість цього й допомагає тримати нашу оборону, наші оборонні потреби у фокусі уваги у світі", - сказав Зеленський.

Він також розповів, що під час ранкового селектору відбулася окрема розмова по дронах.

"Те, що на складах, і те, що потрібно на передовій. Логістика буде швидшою. Працюємо і над тим, щоб ефективність застосування дронів, зокрема FPV, стала вищою по всіх напрямках. Це очевидний пріоритет держави і цілком конкретний спосіб берегти життя наших воїнів", - зазначив Зеленський.

Він додав, що також заслухав доповіді військових про ситуацію на фронті, інформацію від правоохоронців щодо безпеки та ГУР про плани окупантів та нашу протидію їм. Крім цього, Служба зовнішньої розвідки України доповіла про тенденції найближчого часу і важливі операції, які ми готуємо.