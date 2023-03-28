Відповідне відеозвернення опубліковано на facebook-сторінці воєнного кореспондента, журналіста видання "Радіо Свобода" Мар’яна Кушніра.

Мар'ян Кушнір стверджує, що журналістів, які висвітлюють російсько-українську війну, "поділили на "своїх" і "не своїх", а війну "вкотре намагаються монополізувати".

"Днями влада оприлюднила рішення про створення у зоні бойових дій "світлофора" - розмежування населених пунктів за кольором, і з "червоною зоною" – місцями від Вугледара до Авдіївки, Сіверська і Бахмута, де заборонена робота медіа. Буквально за кілька днів після цього ми дізналися, що існує список ЗМІ, яким влада все ж дозволяє висвітлювати події навіть у "червоній зоні". Прізвища та імена "своїх" медійників "спустили" на місцях", – написав журналіст.

Відтак воєнні кореспонденти висловили протест проти такого поділу.

"Сьогодні не може бути ані закритих зон (за виключенням оперативно визначених у зв'язку з обстановкою), ані списків зі "своїми", – наголошують журналісти.

Як повідомив Мар’ян Кушнір "Детектору медіа", працювати в "червоних" зонах дозволили винятково журналістам каналів, які виробляють телемарафон "Єдині новини". У списку немає ні онлайн-медіа, ні каналів, які не входять у марафон. Про списки журналісти дізналися від тих колег, чиї імена потрапили в перелік допущених у "червоні" зони медіа. Сам документ, за словами журналістів, засекречений.

Інформацію підтвердила також журналістка Анастасія Горпінченко, яка виклала скрін листування з неназваним пресофіцером однієї з бригад, який написав у повідомленні, що "ситуація змінилася" й тепер пресофіцери можуть працювати лише з телевізійниками з "Єдиних"

"Замість того, щоб протистояти росіянам, ми також змушені протистояти системі української влади, яка вирішила цензурувати війну. Заборона працювати в "червоній" зоні, де досі залишаються цивільні жителі. Додаткові дозволи для потрапляння в окремі місця. Створення списків журналістів, яких пускатимуть навіть у "червону" зону. І найперше – відсутність діалогу, пояснень і будь-якої аргументації", – наголошують журналісти.

Відеозвернення записали: Анна Кудрявцева, 5-й канал; Костянтин Мельников, "Факти", ICTV; Мар'ян Кушнір, "Радіо Свобода"; Анастасія Федченко, "Новинарня"; Стас Кухарчук, "Інтер"; Юлія Кирієнко, ТСН, "1+1"; Тетяна Наконечна, "Факти", ICTV; Ігор Левенок, "Інтер"; Єгор Логінов, "Донбас. Реалії", проєкт "Радіо Свобода"; Олена Максименко, журналістка-фрилансерка; Руслан Смещук, "Інтер"; Олег Корнієнко, "Факти", ICTV; Євгенія Китаїва, 5-й канал; Ольга Омельянчук, "Радіо Свобода"; Також на відео присутня Наталія Нагорна, ТСН, "1+1".