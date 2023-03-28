Журналісти вимагають від влади скасувати списки медіа, які можуть працювати в "червоних" зонах
Журналісти, які висвітлюють події російсько-української війни, виступили проти цензури й вимагають від влади скасувати списки медіа, які можуть працювати в "червоних" зонах
Відповідне відеозвернення опубліковано на facebook-сторінці воєнного кореспондента, журналіста видання "Радіо Свобода" Мар’яна Кушніра.
Мар'ян Кушнір стверджує, що журналістів, які висвітлюють російсько-українську війну, "поділили на "своїх" і "не своїх", а війну "вкотре намагаються монополізувати".
"Днями влада оприлюднила рішення про створення у зоні бойових дій "світлофора" - розмежування населених пунктів за кольором, і з "червоною зоною" – місцями від Вугледара до Авдіївки, Сіверська і Бахмута, де заборонена робота медіа. Буквально за кілька днів після цього ми дізналися, що існує список ЗМІ, яким влада все ж дозволяє висвітлювати події навіть у "червоній зоні". Прізвища та імена "своїх" медійників "спустили" на місцях", – написав журналіст.
Відтак воєнні кореспонденти висловили протест проти такого поділу.
"Сьогодні не може бути ані закритих зон (за виключенням оперативно визначених у зв'язку з обстановкою), ані списків зі "своїми", – наголошують журналісти.
Як повідомив Мар’ян Кушнір "Детектору медіа", працювати в "червоних" зонах дозволили винятково журналістам каналів, які виробляють телемарафон "Єдині новини". У списку немає ні онлайн-медіа, ні каналів, які не входять у марафон. Про списки журналісти дізналися від тих колег, чиї імена потрапили в перелік допущених у "червоні" зони медіа. Сам документ, за словами журналістів, засекречений.
Інформацію підтвердила також журналістка Анастасія Горпінченко, яка виклала скрін листування з неназваним пресофіцером однієї з бригад, який написав у повідомленні, що "ситуація змінилася" й тепер пресофіцери можуть працювати лише з телевізійниками з "Єдиних"
"Замість того, щоб протистояти росіянам, ми також змушені протистояти системі української влади, яка вирішила цензурувати війну. Заборона працювати в "червоній" зоні, де досі залишаються цивільні жителі. Додаткові дозволи для потрапляння в окремі місця. Створення списків журналістів, яких пускатимуть навіть у "червону" зону. І найперше – відсутність діалогу, пояснень і будь-якої аргументації", – наголошують журналісти.
Відеозвернення записали: Анна Кудрявцева, 5-й канал; Костянтин Мельников, "Факти", ICTV; Мар'ян Кушнір, "Радіо Свобода"; Анастасія Федченко, "Новинарня"; Стас Кухарчук, "Інтер"; Юлія Кирієнко, ТСН, "1+1"; Тетяна Наконечна, "Факти", ICTV; Ігор Левенок, "Інтер"; Єгор Логінов, "Донбас. Реалії", проєкт "Радіо Свобода"; Олена Максименко, журналістка-фрилансерка; Руслан Смещук, "Інтер"; Олег Корнієнко, "Факти", ICTV; Євгенія Китаїва, 5-й канал; Ольга Омельянчук, "Радіо Свобода"; Також на відео присутня Наталія Нагорна, ТСН, "1+1".
- 27 лютого Міноборони опублікувало зміни до Наказу Головнокомандувача ЗСУ №73 "Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану". Відповідно до нього змінюються правила акредитації журналістів під час воєнного стану та впроваджуються спеціальні зони для перебування представників ЗМІ.
- 20 березня командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса", а днем раніше командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" визначили на своїх територіях "червону", "жовту" та "зелену" зони для роботи журналістів акредитованих ЗМІ. У "червоній" зоні роботу акредитованих представників ЗМІ заборонено. У "жовтій" зоні працювати можна лише в супроводі пресофіцера. Перелік зон планують оновлювати щотижня.
- Медіарух виступив із заявою, що зонування в тому вигляді, як його запроваджено оперативно-стратегічними угрупованнями військ, "фактично унеможливлює роботу журналістів не тільки вздовж всієї лінії фронту, а і в мирних населених пунктах".
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