Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Репортажі з фронту майже неможливі": "Репортери без кордонів" назвали надмірними обмеження для журналістів на сході та півдні України

"Репортажі з фронту майже неможливі": "Репортери без кордонів" назвали надмірними обмеження для журналістів на сході та півдні України

11 квітня, 2023 вiвторок
21:39
війна з Росією репортери без кордонів Львів

Організація "Репортери без кордонів" засудила заборону для журналістів на відвідини 52 прифронтових населених пунктів, яка діє з кінця березня

Про це йдеться у заяві організації.

"Ми вважаємо, що нові правила є надмірними. Вони роблять репортажі з фронту практично неможливими", - сказав Крістіан Мір, виконавчий директор "Репортерів без кордонів".

Наразі для медіа закриті 52 населених пункти на сході України, а також для працівників ЗМІ закритий доступ до всіх портів, військових об’єктів, відвойованих районів і прикордонних зон на півдні. Зазначається, що наразі бойові зони поділено на "червоні", "жовті" та "зелені". Вхід до "червоної" зони журналістам заборонений, у "жовтій" зоні працівники ЗМІ можуть працювати тільки у супроводі військового.

Крім того, військові запроваджують нові прескарти для працівників ЗМІ в зоні бойових дій. Ці акредитації дійсні лише протягом шести місяців, а потім мають бути оновлені. Прескарти, видані минулого року, дійсні до 1 травня 2023 року.

З 3 березня 2022 року згідно з наказом № 73 "Про організацію взаємодії між Збройними силами України, іншими складовими Сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану", журналісти мають отримувати акредитацію від Міноборони, аби знімати репортажі з прифронтових зон.

  • Журналісти, які висвітлюють події російсько-української війни, виступили проти цензури й вимагають від влади скасувати списки медіа, які можуть працювати в "червоних" зонах.
  • Міжнародна організація "Репортери без кордонів", яка стежить за дотриманням свободи слова у світі, розкритикувала вимкнення Еспресо, Прямого і 5 каналу з мережі цифрового наземного телебачення і закликала владу України виправити цю ситуацію.
журналісти
Читайте також:
українські військові
10 квітня, 2023 понедiлок
Виплати всім військовим по 30 тис.грн потребують понад трильйон гривень на рік, - нардеп Веніславський
Пентагон
10 квітня, 2023 понедiлок
Секретні документи Пентагону міг оприлюднити американець, а не союзник, - Reuters
УПЦ (МП), Михайло Добкін
9 квітня, 2023 неділя
Добкін провів богослужіння у Харкові
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
11 квітня
22:07
Марченко і Медведчук
СБУ оголосило у розшук дружину Медведчука Оксану Марченко
22:02
Оновлено
Шмигаль прибув до Канади з візитом
Оборонна допомога, конфіскація російських активів і санкції: Шмигаль зустрівся з Трюдо
21:34
Огляд
світ, міжнародний огляд
США "не вірить" у результативність українського контрнаступу, Угорщина підписала нові енергетичні угоди з Росією, а польський завод ремонтуватиме українські танки Т-64. Світові ЗМІ про Україну 11 квітня
21:25
Європарламент
Голови комітетів Європарламенту та Верховної Ради вперше проведуть спільне засідання: говоритимуть про вступу України до ЄС
21:02
Протести у Казахстані
У Казахстані тисячі людей вийшли на протест проти затримання робітників, які вимагали працевлаштування
20:17
Шмигаль у Канаді
Канада надасть Україні тисячі штурмових гвинтівок, кулемети й мільйони набоїв
20:17
Оновлено
Вадим Мельник
Кабмін звільнив директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника й погодив кандидатури голів двох ОВА
20:04
Ексклюзив
Авдіївка, авіаудар, ракетний удар
З Авдіївки вивезли двох дітей, ще двох шукають, - очільник ВЦА Барабаш
20:03
OPINION
Кирило Говорун
"Русскій мір" живе в головах окремих людей, а не громад УПЦ МП
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 412-го дня війни: нова партія снарядів для ЗСУ та можлива авіакоаліція для допомоги Україні
19:48
Омбудсмена РФ Москалькову виключили з міжнародної мережі правозахисних організацій
19:41
міністр оборони США Ллойд Остін
У Пентагоні назвали дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"
19:21
Бюро економічної безпеки використовуватиме супутникові знімки для виявлення правопорушень
19:21
літак Канада
Украерорух розповів, коли можливе відновлення пасажирських рейсів з/до України
19:19
Ексклюзив
Маріуполь окупанти
Ворог готується до оборони в Маріуполі, - радник мера Андрющенко
18:59
Інтерв’ю
В Бучанського районі виявили тіла вбитих окупантами мешканців
В Україні унікальна ситуація, коли докази геноциду збирають під час війни, – дослідник геноцидів Тоттен
18:52
Бій прикордонників у Бахмуті
У Бахмуті шестеро прикордонників три години відбивали атаки ворога, попри загрозу оточення
18:50
Збір на Посейдон для ЗТГр "Адам"
18:42
Серіал "Дім Дракона"
HBO розпочала зйомки другого сезону "Дому Дракона"
18:37
на фото: ЗСУ
Авіація ЗСУ за день завдала 13 ударів по районах скупчення ворога, а ППО збила два дрони, — Генштаб
18:32
Енергодар, ЗАЕС
Російські окупанти намагаються замінувати всю територію навколо Енергодара, - мер
18:24
Міністерство оборони
У Міноборони створили Офіс із підтримки змін, його очолила Юлія Марушевська 
18:18
На Запоріжжі окупанти облаштовують нові лінії оборони з окопами й "зубами дракона", - мер Мелітополя
18:11
Оновлено
вулкан Шивелуч
Масштабне виверження вулкана Шивелуч на Камчатці: навколишню територію накрило попелом
18:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Як Фінляндія нападе на Росію
18:00
безробіття
У Чехії працевлаштувалися менш ніж третина українських біженців: основною перешкодою є мовний бар'єр
17:47
Вірмено-азербайджанський кордон
Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного в обстрілах, є постраждалі з обох сторін
17:46
суд
Мешканця Донеччини, який зливав дані про розташування Сил оборони, засудили до 6 років тюрми
17:32
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Ісламські та тюркські республіки в РФ вже готові до самостійного життя, - політексперт Цибулько
17:19
Віктор Орбан
США 12 квітня можуть ввести санкції проти посадовців з Угорщини через антиамериканську позицію, - ЗМІ
17:18
Великдень
Де в Україні скоротять комендантську годину у великодню ніч
17:17
Оновлено
Поблизу Бучі виявили нові тіла вбитих окупантами місцевих жителів
На Київщині за рік виявили 15 місць масового поховання та три катівні
17:10
Україна_Польща
Польща планує стати фінансовим хабом зі збору коштів на відновлення України
16:54
Оновлено
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто домовився з РФ про безперебійне постачання природного газу та сирої нафти до Угорщини
16:50
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:45
Ексклюзив
Маріуполь
У Маріуполі окупанти знесли понад 350 багатоповерхівок, а побудували до 35, - радник мера Андрющенко
16:36
Ексклюзив
F-16
Вже можливо окреслити перелік країн, які можуть заснувати авіакоаліцію для України, - головред Defense Express Катков
16:34
Володимир Зеленський
На засіданні Ставки обговорили забезпечення новостворених бригад сил оборони боєприпасами й технікою
16:34
Скрін з відео
Через річку Ірпінь відновили залізничний міст: потяги можуть курсувати двома коліями
16:33
В Україні засудили 8 бойовиків, які штурмували Бахмут і розвідували позиції ЗСУ на Херсонщині
В Україні засудили 8 бойовиків, які штурмували Бахмут і розвідували позиції ЗСУ на Херсонщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV