Про це йдеться у заяві організації.

"Ми вважаємо, що нові правила є надмірними. Вони роблять репортажі з фронту практично неможливими", - сказав Крістіан Мір, виконавчий директор "Репортерів без кордонів".

Наразі для медіа закриті 52 населених пункти на сході України, а також для працівників ЗМІ закритий доступ до всіх портів, військових об’єктів, відвойованих районів і прикордонних зон на півдні. Зазначається, що наразі бойові зони поділено на "червоні", "жовті" та "зелені". Вхід до "червоної" зони журналістам заборонений, у "жовтій" зоні працівники ЗМІ можуть працювати тільки у супроводі військового.

Крім того, військові запроваджують нові прескарти для працівників ЗМІ в зоні бойових дій. Ці акредитації дійсні лише протягом шести місяців, а потім мають бути оновлені. Прескарти, видані минулого року, дійсні до 1 травня 2023 року.

З 3 березня 2022 року згідно з наказом № 73 "Про організацію взаємодії між Збройними силами України, іншими складовими Сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану", журналісти мають отримувати акредитацію від Міноборони, аби знімати репортажі з прифронтових зон.