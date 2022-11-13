Про це він пише в телеграмі.

Голова ОДА нагадав, що завтра в центрі Херсона відбуватиметься розмінування, тому категорично не рекомендується відвідувати цю частину міста.

"Поставтеся з повагою до цієї інформації та до свого життя - не відвідуйте центр міста", - каже Янушевич.

Раніше голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич наголосив, що окупанти замінували майже все місто, тож наразі варто уникати людних місць. Він також заявив, що 14 листопада відбуватиметься розмінування в центрі Херсона.

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