Інформація про роздачу допомоги у центрі Херсону 14 листопада є фейком, - голова ОВА
Голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич попередив, що інформація про роздачу гуманітарної допомоги на Площі Свободи 14 листопада - фейк
Про це він пише в телеграмі.
Голова ОДА нагадав, що завтра в центрі Херсона відбуватиметься розмінування, тому категорично не рекомендується відвідувати цю частину міста.
"Поставтеся з повагою до цієї інформації та до свого життя - не відвідуйте центр міста", - каже Янушевич.
- Раніше голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич наголосив, що окупанти замінували майже все місто, тож наразі варто уникати людних місць. Він також заявив, що 14 листопада відбуватиметься розмінування в центрі Херсона.
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