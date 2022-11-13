У Херсоні застерегли не збиратися в людних місцях через ризик мінування
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич наголосив, що окупанти замінували майже все місто, тож наразі варто уникати людних місць. Він також заявив, що 14 листопада відбуватиметься розмінування в центрі Херсона
Про це він повідомив під час відеозвернення в телеграмі.
Голова ОВА зазначив, що в деокупованому місті вже другий день святкують звільнення, проте варто бути обачними та утриматися від масових зборів, оскільки окупанти замінували значну частину міста.
Янушевич також нагадав, що 14 листопада відбуватиметься розмінування в центрі Херсона.
"Я вас дуже прошу не заїжджати в центральну частину міста. Сподіваюсь на ваше розуміння", - наголосив голова ОВА.
- Протягом 13 -18 листопада включно, на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено користуватися всіма видами водного транспорту.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 39.73Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе