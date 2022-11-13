У Херсоні застерегли не збиратися в людних місцях через ризик мінування

Про це він повідомив під час відеозвернення в телеграмі.

Голова ОВА зазначив, що в деокупованому місті вже другий день святкують звільнення, проте варто бути обачними та утриматися від масових зборів, оскільки окупанти замінували значну частину міста.

Янушевич також нагадав, що 14 листопада відбуватиметься розмінування в центрі Херсона.

"Я вас дуже прошу не заїжджати в центральну частину міста. Сподіваюсь на ваше розуміння", - наголосив голова ОВА.

Протягом 13 -18 листопада включно, на водних об’єктах у межах Херсонської області заборонено користуватися всіма видами водного транспорту.

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