Про це повідомляють аналітики ISW.

За їх версією, системи ППО у Москві з'явилися не через загрозу атаки українських дронів.

Кремль, ймовірно, розмістив ППО в Москві якраз заради публікації "провокаційних" зображень, що розповсюдилися в соцмережах, вважають експерти ISW. Таким чином, росіяни намагаються продемонструвати безпосередню небезпеку, яку для них несе війна в Україні.

Малоймовірно, що Кремль вірить у загрозу Москві з боку української армії, швидше за все, це гра напоказ, щоб підготувати інформаційний простір усередині Росії до затяжної війни та подальших жертв.

На думку експертів ISW, ця демонстрація систем ППО також, ймовірно, є частиною кампанії з просування низки аналогій з бойовими діями часів Другої Світової війни, коли засоби протиповітряної оборони встановлювалися безпосередньо по всій Москві.

Нагадаємо, у соцмережах з'являється все більше повідомлень про встановлення зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони у різних районах Москви та ближнього Підмосков'я. На фото та відео, що розповсюджуються в мережі, видно, що озброєння розміщують навіть на дахах будинків. Влада того, що відбувається, не коментує.

Напередодні агентство Bloomberg припустило, що ППО в Москві встановлюють після атак дронів на авіабази під Рязанню та в Енгельсі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb