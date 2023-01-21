Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними анонімних джерел Блумберга, розгортати системи ППО в Москві стали після атак безпілотників по військових аеродромах "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" у Саратовській області.

Вони мають доповнити вже наявні системи ППО, які розміщені навколо столиці, пише агентство.

Офіційно Україна не брала на себе відповідальності за атаки на стратегічні авіабази. Від Енгельса до лінії фронту в Україні – близько 700 кілометрів, від Дягілєва – близько 500. За офіційними даними, на озброєнні ЗСУ немає засобів поразки такої дальності.

Однак у жовтні "Укроборонпром" повідомив, що завершує розробку ударного безпілотника з дальністю польоту 1000 км та вагою бойової частини 75 кг.

Нагадаємо, у соцмережах з'являється все більше повідомлень про встановлення зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони у різних районах Москви та ближнього Підмосков'я. На фото та відео, що розповсюджуються в мережі, видно, що озброєння розміщують навіть на дахах будинків. Влада того, що відбувається, не коментує.

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