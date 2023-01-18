Про це український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив в ефірі Еспресо.

"У мене була зустріч з президентом Туреччини Ердоганом, де він висунув ініціативу щодо відкриття "гуманітарного коридору". Росія - непрогнозований партнер, тому я високо ціную бажання турецького омбудсмена та президента приймати в цьому участь і допомогти українським громадянам повернутися додому", - сказав він.

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Лубінець зазначив, що це буде нова платформа, якщо вона буде підтримана на рівні президентів.

"Вже відбулись перемовини між Ердоганом та Путіним, ми чекаємо перемовини Ердогана та Зеленського. Якщо будуть досягнуті дипломатичні домовленості, я дуже сподіваюсь, що запрацює цей коридор, де ми будемо вирішувати питання саме цивільних. Основне питання, яке стоїть - це повернення цивільних громадян України, які фактично є в полоні. Я юридично їх називаю цивільні заручники", - підсумував омбудсмен.