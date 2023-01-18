Про це український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив в ефірі Еспресо.

"Результати зустрічі з російською омбудсменкою. Перше - російська сторона вперше приїхала з відповідями на конкретні мої запитання. З-поміж зниклих безвісти (ми більш вірогідно вважали, що вони загинули) з 300 людей - 23 людини із списку російська сторона знайшла і підтвердила, що вони живі та перебувають у полоні", - зазначив він.

Лубінець додав, що вперше розглянули процедуру репатріації поранених військовополонених на підставі Женевської конвенції.

"Зараз згідно з конвенцією відбуваються обміни військовополоненими. Окремо там прописані поранені, особливо важкопоранені. У цьому випадку проводиться процедура репатріації - повернення важкопоранених військовополонених. Це не обмін, тут не має значення кількість, а тільки критерії важкопораненого. Вперше російська сторона погодилась розглянути цю процедуру", - наголосив омбудсмен.

Він додав, що сторони обмінялися списками важкопоранених.

"Наступне - вперше ми детально обговорили питання цивільних. Цифра тільки тих, хто офіційно звернувся до мене, родичі цивільних, яких утримувала РФ складає близько 20 тис. Навіть росіяни здивувались цій цифрі. Ми передали перший список. Висунули пропозицію, щоб російська сторона розглянула. Це люди, яким понад 70 років та важкохворі від 65 років. Це майже 2 тис. людей. Це тільки 10% і я не знаю, який буде результат, але РФ принаймні погодилась його прийняти", - підсумував Лубінець.