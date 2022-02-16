Іноземні дипломати вирушили до Маріуполя на зустріч із Зеленським
Європейські посли вилетіли до Маріуполя відзначати День єднання з президентом України Володимиром Зеленським
Про це написав очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.
"А тепер разом із колегами (на шляху, - ред.) до Маріуполя, щоб приєднатися до Володимира Зеленського на святкуванні Дня єднання", - повідомив він.
Крім Матті Маасікаса, до Маріуполя прибудуть посол Польщі Бартош Ціхоцький, посолка Німеччини Анка Фельдгузен, посолка Іспанії Сільвія Кортес Мартін, посол Естонії Каїмо Кууск.
- Нагадаємо, 16 лютого в Україні вперше відзначають День єднання.
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