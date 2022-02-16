В Україні сьогодні вперше відзначають День єднання

Про це свідчить указ №53/2022 президента Володимира Зеленського.



Згідно з ним, у День єднання підніматимуть Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, о 10:00 виконуватимуть Державний Гімн України, а дипломатичні установи за кордоном організовуватимуть у державах, де перебувають, заходи для єднання та підтримки України.



15 лютого уряд затвердив план заходів з відзначення Дня єднання. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з 1 березня 2022 року на 30% зростуть виплати військовим ЗСУ. Зарплати прикордонників і нагцгвардійців збільшаться до 20% з початку 2022 року (з урахуванням ухваленого рішення про підвищення виплат на 10% з 1 лютого).



Крім того буде створена єдина інформаційна платформа стратегічної комунікації "UAразом", спрямована на щоденне інформування громадян про безпеку в країні, а також на прискорення створення ТрО, організацію в українських дипломатичних установах за кордоном зустрічей їхніх співробітників з українськими громадами.



Також офіційні особи та військові ЗСУ проводитимуть постійні брифінги стосовно ситуації на українському кордоні.



МЗС проводитиме в столицях країн світу заходи для популяризації України, а українські дипломатичні установи підсвічуватимуть кольорами Державного Прапора.



16 лютого відбудеться молебен за єднання в Софії Київській.



В освітніх закладах разом з МОН та Інститутом національної пам’яті 16 лютого проводитимуть уроки, присвячені єднанню, а 17-18 лютого викладатимуть медіаграмотність.



Також буде видана "Книга для зміцнення національної єдності".



З 08:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 16 лютого триватиме Всеукраїнський телевізійний марафон, до якого долучаться загальнонаціональні канали.



За підтримки Держкіно в кінотеатрах і на телеканалах країни показуватимуть фільми українського виробництва.

Нагадаємо, 14 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про підвищення військовим зарплат, а також оголосив 16 лютого Днем єднання.

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що законопроєкт про підвищення заробітних плат в українській армії розглянуть вже на цьому тижні, гроші планують залучити із перерозподілу доходів бюджету.

Уряд підтримав указ Володимира Зеленського про підвищення зарплат військовим на 30%.

В Україні до Дня єднання пройде телемарафон.

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