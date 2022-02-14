Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання

Про це йдеться в указі президента.

"З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість постановляю: оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання", - йдеться в указі.



Згідно з документом 16 лютого потрібно:

підняти Державний Прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;

виконати о 10:00 Державний Гімн України;

провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

Також в указі йдеться про те, що Кабінету міністрів в одноденний строк потрібно затвердити план заходів, який передбачатиме:

забезпечення з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ на 30% та доведення до 20% від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Нацгвардії;

створення єдиної інформаційної платформи UАразом для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації, заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, а також організацію належної інформаційно-роз'яснювальної роботи про діяльність державних органів з питань безпеки громадян;

прискорення створення і функціонування системи територіальної оборони, належного ресурсного забезпечення заходів із підготовки громадян до національного спротиву.



Також Володимир Зеленський з цього приводу записав звернення до українців.



"Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність", - заявив президент.





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