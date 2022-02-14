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Уряд підтримав указ Зеленського про підвищення зарплат військовим на 30%

14 лютого, 2022 понедiлок
22:40
Суспільство Кабмін

Кабінет міністрів України підтримав указ президента Володимира Зеленського щодо підвищення зарплат українським військовослужбовцям та план заходів із відзначення Дня єднання 16 лютого

Про це повідомляє "Урядовий портал".

"За ініціативи президента Володимира Зеленського виплати військовослужбовцям Збройних Сил будуть підвищені на 30% з 1 березня 2022 року. Крім того, до 20% від початку 2022 року зросте грошове забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Національної гвардії (з урахуванням вже прийнятого рішення про підвищення на 10% з 1 лютого)", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі повідомляють, що ці заходи передбачені у рамках плану, який уряд схвалив на виконання указу президента від 14 лютого 2022 р. №53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства". 

"Серед іншого, план заходів передбачає створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації "UAразом" для забезпечення щоденного інформування населення про стан безпекової ситуації, прискорення процесу зі створення системи територіальної оборони, а також проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічі дипломатичних працівників та українських громад", - йдеться у повідомленні.
 

  • Нагадаємо, 14 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про підвищення військовим зарплат, а також оголосив 16 лютого Днем єднання. 
  • Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що законопроєкт про підвищення заробітних плат в українській армії розглянуть вже на цьому тижні, гроші планують залучити із перерозподілу доходів бюджету.
 
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