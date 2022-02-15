В Україні до Дня єднання пройде телемарафон, - Ткаченко

Про це він сказав на пресконференції в "Укрінформі".



“Буде цікавий телемарафон. Завтра з 8 до 10 ранку всі телеканали фактично будуть мовити однією картинкою, і з 8 до 10 і з 19 до 22 ми побачимо різних спікерів і державних можновладців, лідерів суспільної думки, волонтерів, які будуть говорити на тему єднання, і в тому числі на тему наративів, які нашу країну будуть об'єднувати”, - сказав Ткаченко.



Крім цьго, серед заходів до Дня єднання - уроки 16 лютого в закладах освіти, присвячені єднанню, а також уроки з медіаграмотності - 17-18 лютого.



Також буде реалізовано проєкт "Книга для зміцнення національної єдності". У постійному режимі проходитимуть брифінги офіційних осіб та представників ЗСУ щодо ситуації на кордоні.



"Момент загрози - це момент єднання, і всі хештеги і прапори можуть допомогти нам відчути лікоть та спину один одного. Це хороший терапевтичний ефект, щоб зрозуміти, що загроза є, але ми знаємо, як на неї відповісти", - зазначив міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив 16 лютого Днем єднання.